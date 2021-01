Governo: Orlando, ‘no a maggioranza di volta in volta, serve qualcosa di duraturo’

23 Gennaio 2021 18:42

Roma, 23 gen (Adnkronos) – “Non è che con una maggioranza che si costruisce di volta in volta si gestiscono le emergenze e la pandemia. E’ del tutto evidente che lavoriamo perché si produca qualcosa di solido e duraturo, diversamente non ci sono le condizioni” per andare avanti. Lo ha detto Andrea Orlando all’Assemblea del Pd di Parma.