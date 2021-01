Governo: Mauri, ‘Conte Ter con base più ampia prospettiva migliore per Italia’

26 Gennaio 2021 19:06

Roma, 26 gen. (Adnkronos) – “Massima fiducia verso il Presidente Mattarella, che saprà guidare questa crisi nel modo migliore. Dal punto di vista politico è chiaro che noi siamo concentrati sulla soluzione più congeniale agli interessi del Paese. Che in questo momento così delicato e pericoloso ha bisogno di solidità, di un ancoraggio forte all’Europa e di prospettive positive e credibili. è per questo che la soluzione di un Conte Ter con una base più ampia e solida è quella che darebbe più garanzie a tutti. E rappresenterebbe la soluzione migliore per l’Italia”. Così il Vice Ministro dell’Interno Matteo Mauri, esponente dell’Area politica del Partito Democratico “Fianco a Fianco”.