Governo: Maie, ‘crisi che sconcerta, ripartiamo da Conte’

31 Gennaio 2021 14:02

Roma, 31 gen. (Adnkronos) – “Dall’incontro con il presidente Fico la prima cosa che abbiamo manifestato è lo sconcerto per una crisi che non abbiamo capito noi che siamo addetti ai lavori, figuriamoci i cittadini che stanno vivendo questo momento tragico. Per noi, occorre ripartire imprescindibilmente dal presidente del Consiglio uscente, Giuseppe Conte, che sosterremo convintamente”. Così il deputato Antonio Tasso, esponente del Maie alla Camera, al termine delle consultazioni con il presidente della Camera Roberto Fico.