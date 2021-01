Governo: Di Battista a parlamentari Iv, ‘occhio che Renzi vi porta a sbattere’**

27 Gennaio 2021 22:16

Roma, 27 gen. (Adnkronos) – “Occhio che Renzi vi porta a sbattere”. Così Alessandro Di Battista si rivolge ai parlamentari di Italia Viva durante la trasmissione Accordi e Disaccordi sul Nove.

“Io mi rivolgo ai parlamentari di Iv” perché “Renzi è una cosa e nemmeno per me è più un problema”, il leader di Iv -aggiunge- “risponde a poteri e lobby che non credo rappresentino anche i parlamentari di Iv”.