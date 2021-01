Governo, Conte si ferma a 156 sì al Senato. Renzi: “maggioranza non c’è più, adesso come credono di andare avanti?”

19 Gennaio 2021 22:58

Governo, il Senato dà una fiducia zoppa a Conte: 156 sì per la maggioranza con il voto favorevole di 3 senatori a vita e 2 transfughi di Forza Italia. Lontana la maggioranza di 161 voti

L’aula del Senato ha votato la fiducia posta dal governo sulla risoluzione di maggioranza relativa alle comunicazioni del premier Giuseppe Conte con 156 sí, 140 no (centrodestra) e 16 astenuti (Italia Viva). Una maggioranza debole, lontana dalla fatidica quota di 161 senatori necessari per la maggioranza assoluta e per giunta ottenuta con il supporto di tre senatori a vita e due transfughi di Forza Italia, immediatamente espulsi dal partito liberale del centrodestra. La somma dei “no” del centrodestra e degli astenuti di Italia Viva è proprio 156, esattamente come i sì ottenuti dal Governo.

“Oggi dovevano asfaltarci ma non hanno la maggioranza” ha appena detto Matteo Renzi a ‘Porta a Porta’. “Mi sembra evidente che da oggi saremo opposizione, il presidente del Consiglio ha scelto di costituire un’altra maggioranza, non ci vuole con se. Settimana prossima voteremo contro la relazione di Bonafede sulla giustizia, perché la pensiamo in modo diametralmente opposto. E vediamo cosa succederà. Oggi hanno preso l’ex segretaria di Berlusconi e tre senatori a vita, ma poi? Come faranno ad andare avanti? Dove pensano di andare? Noi da oggi siamo liberi. Voteremo le cose necessarie per il bene del Paese, ma non dovremo più piegarci a tutto“, ha aggiunto. “Quello che abbiamo visto oggi è stato raccapricciante, è stato istituzionalizzato il suk. L’avesse fatto Berlusconi, l’avrebbero processato subito. E’ inaccettabile, io non partecipo al suk e allo scambio di caselline” ha detto ancora Renzi riferendosi alle trattative della maggioranza per trovare qualche voltagabbana che il premier grillino ha chiamato “costruttore“.