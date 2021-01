20 Gennaio 2021 17:32

Il Presidente del Consiglio Conte dovrebbe salire a colloquio dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per riferire sulla situazione politica

È terminata la riunione in videoconferenza tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i leader (insieme ai capidelegazione) delle forze di maggioranza, tenutasi all’indomani del voto di fiducia in Senato. Intorno alle 18.30, si apprende, il premier dovrebbe salire a colloquio dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per riferire sulla situazione politica.