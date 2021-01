Governo: Conte “molla” i servizi segreti, Benassi nuovo sottosegretario

21 Gennaio 2021 23:45

Governo: Pietro Benassi è stato scelto dal Cdm come sottosegretario alla Presidenza con delega per i servizi segreti

Il Premier Conte “molla” la delega ai servizi segreti. Pietro Benassi, secondo quanto si apprende, è stato scelto come sottosegretario alla Presidenza con delega per i servizi segreti. L’ambasciatore Benassi, laurea in Scienze politiche a Padova, è il consigliere diplomatico del premier Conte. Parla correntemente 4 lingue: inglese, tedesco, francese e spagnolo.