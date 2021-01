Anche il Golf banna Donald Trump: niente PGA Championship sul campo ‘Trump Bedminster’

11 Gennaio 2021 13:07

La PGA of America ha deciso di non disputare il torneo PGA Championship sul campo di Donald Trump: chiaro il riferimento ai fatti di Washington

Dopo Twitter anche il Golf. Per Donald Trump arriva un altro ‘ban’, questa volta di natura sportiva. “Il Consiglio di amministrazione di Pga of America ha votato per esercitare il diritto di rescindere l’accordo per giocare il 2022 Pga Championship al Trump Bedminster“. Questo il messaggio che la PGA of America (l’associazione dei giocatori di golf americana) ha annunciato attraverso un comunicato ufficiale. Seppur non ci sia un riferimento evidente, è chiaro come la decisione di non disputare uno dei 4 Major del golf sul campo da gioco di Donald Trump in New Jersey sia collegata all’assalto al Parlamento di Washington. Donald Trump non ha ovviamente avuto un ruolo attivo nella vicenda, ma attraverso i suoi comizi, tweet e videomessaggi ha spesso fomentato una lecita protesta trasformandola in violenza.

Jim Richerson, presidente della PGA of America, ha spiegato: “è diventato chiaro che svolgere il Pga Championship al Trump Bedminster sarebbe dannoso per il brand di Pga of America e metterebbe a rischio la capacità di Pga di realizzare molti programmi e sostenere la nostra missione. È stata una decisione per assicurare che Pga of America e i professionisti di Pga possano continuare a far crescere il nostro grande sport per i decenni futuri“.