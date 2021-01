Gol Zaccagni, rovesciata strepitosa in Spezia-Verona: la rete lascia tutti a bocca aperta [VIDEO]

3 Gennaio 2021 16:50

Gol Zaccagni, la rovesciata che sblocca Spezia-Verona è strepitosa: il centrocampista veronese trova una giocata che lascia tutti a bocca aperta

Gol pazzesco di Mattia Zaccagni nel finale di Spezia-Verona. Il centrocampista del Verona si conferma uno dei più talentuosi del campionato andando nuovamente in gol per la 4ª volta in stagione. La rete siglata nel pomeriggio però si candida a gol più bello dell’intero campionato di Serie A. Zaccagni si è infatti coordinato per una splendida rovesciata che non ha lasciato scampo al portiere dello Spezia Provedel. Il gol, decisivo ai fini dello 0-1 con il quale si è conclusa la partita, ha lasciato a bocca aperta anche gli avversari mentre ha fatto impazzire di gioia compagni e panchina veronese.