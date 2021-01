Gol Muriel, destro a giro pazzesco in Benevento-Atalanta: la rete è da impazzire! [VIDEO]

9 Gennaio 2021 17:00

Gol Muriel, anche il centravanti colombiano parteci alla festa del gol in Benevento-Atalanta: la rete dell’1-4 è una splendida perla

Entra da pochi minuti ed è subito ‘gol Muriel‘. E che gol! Il centravanti colombiano è l’arma in più dell’Atalanta in uscita dalla panchina e iscrive sempre il suo nome nel tabellino dei marcatori. L’attaccante sudamericano chiude il match con una splendida rete che vale l’1-4 in Benevento-Atalanta. Dopo diversi tentativi con i quali il gol lo ha soltanto sfiorato, complice l’ottimo Montipò, Luis Muriel ha deciso di mirare all’incrocio dei pali con un destro a giro da fuori area sul quale nessun portiere sarebbe mai potuto arrivare.