Gol Leao, pallonetto da posizione impossibile in Benevento-Milan: è una rete in stile… Ibra! [VIDEO]

3 Gennaio 2021 19:25

Gol Leao, pallonetto fantastico in Benevento-Milan: colpo strepitoso da posizione defilata e in equilibrio precario, una rete in stile Ibrahimovic

In gol Leao ad inizio secondo tempo di un bellissimo Benevento-Milan. Non una rete banale, per importanza e per il modo in cui è stata realizzata. Con i rossoneri in vantaggio, ma in netta sofferenza a causa dell’uomo in meno, il portoghese ha siglato la rete del raddoppio con una giocata che rispecchia il suo straordinario, seppur incostante, talento. Leao è scattato in profondità battendo difesa e portiere sul tempo: con il pallone defilato sul lato sinistro dell’area di rigore, l’ex Lille ha alzato un attimo lo sguardo per prendere le misure e ha fatto partire un pallonetto morbidissimo che si è piazzato alle spalle del portiere Montipò. Una rete che, per guizzo tecnico, equilibrio precario e posizione defilata ha ricordato una giocata in stile Ibrahimovic!