Gol Lasagna, errore clamoroso fra Rrhamani e Meret in Udinese-Napoli: la rete è tragicomica [VIDEO]

10 Gennaio 2021 15:56

Gol Lasagna, il clamoroso errore di Rrhamani e Meret spiana la strada al vantaggio dell’Udinese sul Napoli: il retropassaggio è clamoroso

Gol Lasagna, l’Udinese pareggia i conti con il Napoli. L’errore della difesa partenopea è però a dir poco clamoroso e manda su tutte le furie Gattuso che vede sfumare il vantaggio arrivato su calcio di rigore trasformato da Insigne. La dinamica del gol è clamorosa: Amir Rrhamani, da ultimo uomo, chiama in causa Meret con un retropassaggio troppo corto, il portiere del Napoli non intuisce il pericolo immediatamente e non parte in tempo per intercettare il pallone sul quale si fionda come un fulmine Lasagna che scarta l’estremo difensore, ringrazia e deposita in rete.