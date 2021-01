26 Gennaio 2021 15:52

Il premier Giuseppe Conte avrebbe rivelato queste parole ai ministri prima di recarsi al Quirinale da Mattarella a presentare le dimissioni

“Possiamo camminare tutti a testa alta per come abbiamo servito il Paese e per come abbiamo gestito la pandemia”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte ai suoi ministri questa mattina in Consiglio dei Ministri prima di recarsi al Quirinale a rassegnare le dimissioni.