5 Gennaio 2021 10:02

Giunta regionale della Sicilia, Calderone (FI): “buon lavoro a Scilla e Zambuto, grazie a Grasso e Bandiera per il radicamento al partito”

“Auguro a nome mio e di tutto il Gruppo parlamentare di Forza Italia, buon lavoro ai neo assessori della Giunta di Governo, Toni Scilla e Marco Zambuto. Sono certo che sapranno mettere la propria esperienza politica e amministrativa al servizio dei siciliani. Al contempo, ringrazio gli assessori uscenti, Edy Bandiera e Bernardette Grasso, per il grande lavoro svolto in Giunta in questi 3 anni. Con competenza e professionalità hanno ottenuto notevoli risultati, dimostrando anche un grande attaccamento nei confronti del partito”. Così afferma in una nota il Capogruppo di Forza Italia all’Ars, on. Tommaso Calderone.