“Giù le mani da mio figlio”, la madre di Zaniolo allontana Madalina Ghenea: poi la smentita social

8 Gennaio 2021 15:12

La madre di Zaniolo si mette in mezzo fra Nicolò e la bella Madalina Ghenea? Sui social arriva la dura smentita da parte di Francesca Costa

“Giù le mani da mio figlio“. Secondo il settimanale ‘Oggi’, queste parole sarebbero attribuibili a Francesca Costa, madre di Nicolò Zaniolo che non vede di buon occhio la possibile relazione con Madalina Ghenea. L’attrice romena, di 12 anni più grande del giovane calciatore della Roma, ha più volte smentito la relazione fra i due, pur parlando però con dolcezza del ragazzo. La madre di Zaniolo è intervenuta su Instagram per dissociarsi da tale frase e smentire le parole del settimanale: “io non ho assolutamente rilasciato alcun tipo di intervista. Sono parole che non mi appartengono e che non ho mai detto, una notizia completamente falsa. Provvederò al più presto a far cessare queste fake news”.

Nell’articolo di ‘Oggi’ si legge: “quando proviamo a contattare Francesca Costa, tramite amici comuni, riusciamo a carpire solo un: ‘Vorrei dire a Madalina di tenere giù le mani da mio figlio!’”. La risposta della madre di Zaniolo: “ribadisco, queste parole non sono le mie. Nessuno mi ha contattata tramise amici e io non ho mai detto a nessuno questa frase. Vorrei aver già finito di parlare da giorni, ma mi trovo costretta a farlo visto che non finiscono di raccontare bugie”.