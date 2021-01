Giro d’Italia 2021, Vincenzo Nibali ci sarà! La Trek-Segafredo schiera il tridente pesante con Ciccone e Mollema

11 Gennaio 2021 19:17

Vincenzo Nibali prenderà il via al Giro d’Italia 2021: la Trek-Segafredo annuncia la sua presenza insieme a quella di Ciccone e Mollema

Dopo la conferma di Peter Sagan, il Giro d’Italia 2021 ottiene un altra notizia positiva che farà felici i fan italiani: nell’edizione 2021 della Corsa Rosa sarà presente Vincenzo Nibali. Dopo la delusione della passata stagione, lo ‘Squalo’ ha tutta l’intenzione di riscattarsi e lo farà insieme ad altri due ciclisti di prim’ordine che la Trek-Segafredo gli affiancherà: Bauke Mollema e Giulio Ciccone. Tutti e tre avranno in calendario la partecipazione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Prendendo in prestito un termine calcistico, quello della squadra americana è un vero e proprio tridente pesante, specialmente in salita: nella passata edizione del Giro d’Italia proprio le asperità più importanti hanno messo in crisi Nibali che, va sottolineato, corse praticamente senza squadra. La caccia al terzo successo rosa in carriera è già partita!