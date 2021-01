Giro d’Italia 2021, Peter Sagan conferma la sua presenza per il secondo anno consecutivo

9 Gennaio 2021 22:22

Peter Sagan conferma la sua presenza per il Giro d’Italia 2021: il ciclista slovacco sarà alla Corsa Rosa per il secondo anno consecutivo

Il Giro d’Italia 2021 incassa la presenza di una stella di livello assoluto. Per il secondo anno consecutivo, Peter Sagan sarà presente alla Corsa Rosa. Nell’edizione 2020, il ciclista slovacco ha fatto, strano ma vero, il suo esordio nella prestigiosa corsa italiana della quale si è sempre detto innamorato. La conferma è arrivata dal direttore sportivo della Bora-Hansgrohe Jan Valach che a ‘Sport.pravda.sk’ ha dichiarato: “il primo obiettivo di Peter saranno le classiche primaverili, poi ci sarà il Giro d’Italia, il Tour de France e infine l’Olimpiade. La questione del prolungamento è aperta, ma non c’è fretta. Peter è concentrato sulla preparazione e sugli obiettivi, non è il caso di speculare su queste voci“.