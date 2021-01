Giovane cacciatore messinese precipita per 100 metri da un costone delle colline di Roccafiorita: recuperata la salma [FOTO e DETTAGLI]

8 Gennaio 2021 18:20

I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina per recuperare la salma del 31enne precipitato da un costone in provincia di Messina

Questa mattina i Vigili del fuoco sono intervenuti per recuperare la salma di un 31enne precipitato da un costone delle colline di Roccafiorita (provincia di Messina) per circa 30 metri e rovinando per altri 60 metri. La squadra, intervenuta dal distaccamento di Letojanni, con Autopompa serbatoio e pick-up attrezzato, ha iniziato le operazioni di recupero alle prime ore del mattino, subito dopo aver appreso che con era possibile il recupero con l’elicottero, per la mancanza di un verricello adatto.

Il giovane messinese, ma dai genitori originari della zona, si era recato in quel luogo per seguire la sua passione di cacciatore, insieme al suo cane.

Le ricerche iniziate ieri sera sono durate tutta la notte. Ad essere impegnati nelle operazioni di ricerca e recupero sono intervenuti anche la Protezione civile, i Carabinieri e la Polizia Provinciale. Nonostante la zona impervia e le operazioni di recupero molto complicate, i Vigili del fuoco, capitanati dal capo reparto Lo Re, sono riusciti a recuperare il corpo dello sfortunato ragazzo consegnandolo ai familiari.