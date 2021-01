Giorgia Meloni in stampelle: “il centrodestra dirà ‘no’ al governo zoppo”

29 Gennaio 2021 16:08

La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni si è presentata in stampelle a Palazzo Montecitorio: insieme agli altri partiti di centrodestra insiste per andare alle elezioni

“Diremo ‘no’ a un governo zoppo”. Così Giorgia Meloni, uscendo con le stampelle a cause di un lieve infortinio, da Palazzo Montecitorio al termine del vertice di centrodestra e prima di salire al Colle per il terzo giorno di consultazioni. “Servono le elezioni per la nascita di un governo forte. Mi pare che la compattezza del centrodestra sia stata nei fatti, l’opzione su cui tutti siamo tutti d’accordo è quella elettorale. Proprio perché praticabile sarebbe quella più giusta”, ha aggiunto la presidente di Fratelli d’Italia.