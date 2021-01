Giorgia Meloni contro Corrado Augias: “Calabria terra onesta, Santelli straordinaria. Chieda scusa!”

25 Gennaio 2021 12:35

Giorgia Meloni critica aspramente le parole di Corrado Augias contro la Calabria e Jole Santelli: la leader di FdI invoca le scuse del giornalista

Le parole di Corrado Augias contro la Calabria hanno fatto grande scalpore. Il giornalista, ospite nella trasmissione di Rai3 ‘Quante Storie’, ha etichettato la Calabria come una terra “perduta” e ormai “irrecuperabile” a causa dei problemi legati alla criminalità e alla cattiva gestione della politica. Intervento che per altro ha tirato in ballo, fra le righe, anche la compianta Jole Santelli, sempre con un’accezione negativa.

Giorgia Meloni è intervenuta in prima persona per criticare aspramente quanto dichiarato da Corrado Augias, difendendo l’immagine della Calabria e dei calabresi, chiedendo inoltre le scuse del giornalista in merito alla vicenda che ha alzato un gran polverone: “le sprezzanti parole di Corrado Augias contro la Calabria e i calabresi dimostrano che se c’è qualcosa di perduto in Italia è sicuramente l’intellighenzia radical chic, che non ci pensa due volte ad insultare i cittadini e chi la pensa diversamente per sostenere le proprie tesi. Combattere la criminalità organizzata vuol dire anche lottare contro i pregiudizi che mortificano la Calabria onesta e perbene, che ogni giorno si rimbocca le maniche e chiede di essere messa nelle condizioni di competere ad armi pari con le altre Regioni dal punto di vista economico, sociale e infrastrutturale. Definire poi la Calabria una terra ‘irrecuperabile’ perché alle scorse regionali i cittadini hanno eletto la straordinaria Jole Santelli invece di scegliere l”ottimo candidato’ della sinistra è un affronto ignobile e che offende i cittadini. Mi auguro che Augias abbia la decenza, almeno questa volta, di scusarsi perché la Calabria e i calabresi meritano rispetto“.