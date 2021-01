Fair Play nel corso di Atalanta-Lazio, il gesto di Lazzari è da applausi: cade in area ma fa segno all’arbitro che non è rigore [FOTO]

31 Gennaio 2021 16:47

Il calciatore biancoceleste è scivolato col piede d’appoggio, ma ha fatto subito segno all’arbitro di non aver subito alcun fallo

Un gesto di Fair Play che raramente si vede sui campi di calcio e per questo non è passato inosservato. Nel corso della sfida Atalanta-Lazio l’esterno biancoceleste Manuel Lazzari è caduto all’interno dell’area, ma ha fatto subito cenno all’arbitro di non aver subito alcun fallo. Il giudice di gara sicuramente avrebbe sicuramente chiesto l’aiuto del Var, viste le plateali proteste della formazione capitolina, ma il “no” col dito con grande sportività del terzino ha spento sul nascere ogni dubbio.