Genoa, Marchetti lascia la Ferrari all’autolavaggio: l’addetto fa un incidente e la distrugge

11 Gennaio 2021 20:32

Incredibile disavventura per il portiere del Genoa Federico Marchetti: lascia la Ferrari all’autolavaggio ma l’addetto fa un incidente e la distrugge

Lascia la Ferrari all’autolavaggio e la ritrova distrutta. E no, non è uno scherzo ben organizzato ma una vera e propria disavventura capitata al portiere del Genoa Federico Marchetti. L’estremo difensore aveva lasciato la sua Ferrari 812 Superfast all’autolavaggio di via Merano, per farla tornare splendente, ma di certo non si aspettava che gli venisse tornata indietro… distrutta. L’addetto al lavaggio, sulla strada del ritorno, è stato sfortunato protagonista di un incidente: il guidatore ha perso il controllo della macchina finendo contro un guard rail in via Pacoret de Saint Bon, nei pressi dell’aeroporto di Genova. La vettura, dal costo di 300.000 euro, è rimasta pesantemente danneggiata all’anteriore ed ha danneggiato almeno altre 5 macchine secondo quanto riporta ‘Il Corriere della Sera’. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Municipale.