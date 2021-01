Il fiore della rinascita diventa un’idea geniale da Gelato Cesare a Reggio Calabria: ecco la nuova vaschetta d’asporto per i più golosi

15 Gennaio 2021 16:43

La nuovissima vaschetta termica da 1 kg a forma di fiore di Gelato Cesare per permettere di poter scegliere fino a 6 gusti

“L’Italia riparte con un fiore”, è questo lo slogan lanciato per la campagna di vaccinazione in Italia, ma da Gelato Cesare il vaccino non c’entra nulla. Il famoso chioschetto verde di Reggio Calabria ha ideato la sua nuovissima vaschetta termica da 1 kg a forma di fiore per permettere di poter scegliere fino a 6 gusti di gelato. L’idea parte appunto dai padiglioni a forma di primula che saranno allestiti in tutte le città italiane come simbolo nella lotta al Coronavirus. L’azienda reggina ha trovato questa geniale pensata in modo da favorire il servizio d’asporto che negli ultimi mesi ha ovviamente subito un’impennata. Un fiore come simbolo di rinascita, in questo caso di speranza, perché niente può fermare la voglia di golosità.