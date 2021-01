Frosinone-Reggina, i precedenti: regna l’equilibrio in una sfida dai ricordi agrodolci [FOTO E VIDEO]

22 Gennaio 2021 12:15

Domani si gioca Frosinone-Reggina, una sfida che in Serie B si ripeterà per la 3ª nella storia delle due squadre: tutti i precedenti per un incontro che manca nel campionato cadetto da dieci anni

A distanza di dieci anni dall’ultima volta, il campionato cadetto ripropone il match Frosinone-Reggina. La compagine ciociara e quella calabrese si incontrano per la terza occasione nello stesso torneo di Serie B, l’ultimo precedente è datato 10 ottobre 2010 (in alto le FOTO con gallery scorrevole), quando il risultato fu di 1-2 per gli ospiti: Nicolas Viola su calcio di rigore ed una incornata di Emiliano Bonazzoli resero inutile il gol di Ciccio Lodi (anche lui da penalty). Era quella la Reggina del tecnico Gianluca Atzori che venne eliminato all’ultimo minuto nella semifinale playoff contro il Novara.

Nell’altro precedente in Serie B, il primo nella stagione 2009/10, la squadra allenata da Walter Novellino uscì sconfitta dall’allora storico stadio Matusa per 2-0. Per ritrovare un incontro tra Frosinone e Reggina bisogna tornare indietro nel tempo, a cavallo tra gli anni ’70 e ’80 quando i club facevano da spola tra Serie C1 e Serie C2. Nel complesso il bilancio è molto equilibrato, e recita infatti 2 vittorie laziali, 2 successi amaranto e 2 pareggi. La sfida di domani dunque potrà spostare la lancetta da una parte o dall’altra.

2010/11 – Serie B – Frosinone-Reggina 1-2

2009/10 – Serie B – Frosinone-Reggina 2-0

1987/1988 – Serie C1 – Frosinone-Reggina 2-1

1985/1986 – Serie C2 – Frosinone-Reggina 1-2

1983/1984 – Serie C2 – Frosinone-Reggina 0-0

1974/1975 – Serie C1 – Frosinone-Reggina 0-0