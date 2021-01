Frosinone-Reggina, la probabile formazione amaranto: scelte pressoché fatte e… annunciate [GRAFICA]

22 Gennaio 2021 21:58

Frosinone-Reggina, la probabile formazione amaranto: meno dubbi per mister Baroni, che ha quasi annunciato l’impiego di Menez

Alla ricerca della svolta, per l’ennesima volta. Reggina chiamata a chiudere in maniera positiva questo girone d’andata da dimenticare, in attesa che il mercato porti buone nuove e che si chiuda per lasciare concentrati i calciatori amaranto in vista di un ritorno importantissimo. Trasferta ostica quella di domani (clicca QUI per vedere la diretta della partita) contro il Frosinone di Nesta, così come Baroni alle prese con un po’ di emergenza per diverse indisponibilità.

In casa amaranto ci sono quelle ben note di Rivas e Charpentier (che fanno scattare il campanello d’allarme in fase offensiva) oltre alle “solite” di Gasparetto, Marcucci e Vasic. Out Farroni e anche De Rose, ormai diretto a Palermo. Ritorna dopo mesi Rossi e, soprattutto, Crisetig, che andrà a riprendersi il posto in mediana.

La probabile formazione si può dire, forse per la prima volta, pressoché… annunciata. Da chi? Da Baroni. Il tecnico, nelle parole concesse oggi al sito ufficiale, ha fatto capire di volere un segnale forte e importante da Jeremy Menez: “Nella partita di domani tocca a lui – ha detto – deve dimostrare di esserci e dare un segnale a se stesso e alla squadra”. Tradotto (a meno di pretattica)? Menez sarà in campo dal primo minuto e molto probabilmente fungerà da riferimento offensivo centrale, proprio per le poche alternative a disposizione e per giocarsi la staffetta con Denis a gara in corso. Il francese ha già ricoperto quel ruolo a Milano, anni fa, e il tutto si tradusse con la sua migliore stagione in termini realizzativi (che permane ancora oggi). Chissà che non si riveli una piacevole sorpresa.

Per il resto, già detto del molto probabile rientro di Crisetig in mediana accanto a Bianchi, lo schieramento dovrebbe essere il solito. Confermato il quartetto davanti a Nicolas, mentre Folorunsho tornerà sulla trequarti con Liotti e Situm ai suoi lati. Scalpitano Faty e Micovschi. Di seguito la probabile formazione amaranto.