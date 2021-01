Frosinone-Reggina, Nesta non snobba gli amaranto: “squadra esperta che può dare fastidio”. E su Iemmello…

22 Gennaio 2021 15:07

L’allenatore del Frosinone chiede ai suoi di non abbassare la concentrazione, la classifica della Reggina non rispecchia la forza della squadra

Alla vigilia di Frosinone-Reggina, come di consueto si è tenuta la conferenza stampa per mister Alessandro Nesta. L’allenatore ha analizzato una gara che definisce insidiosa, perché la formazione del tecnico Marco Baroni ha dimostrato di poter mettere in difficoltà qualunque avversario. Ecco le sue parole: “E’ stata una settimana di recupero soprattutto, bisognava riportare in condizione tutti quelli che hanno avuto il Covid. Speriamo di averli per domani nella condizione accettabile e giusta per poter dare il massimo per la sfida alla Reggina. In serie B tutte le squadre hanno qualcosa o qualche giocatore che insieme possono metterti in difficoltà. Gli amaranto hanno le loro armi, è una squadra fastidiosa che anche al Lecce ha creato problemi. Sarà una partita come le altre, con un denominatore comune: è difficile”.

Una domanda poi sul calciomercato, l’attaccante Pietro Iemmello è seguito da entrambe le dirigenze. “Dal mercato vorrei giocatori che stanno bene e già per me sarebbe sufficiente”, ha affermato il tecnico Nesta. “Servirà fare una gran partita perché avremo difronte una squadra forte. Che ha investito molto, ha gente con esperienza. Per questo dovremo fare una grande partita, per tornare ad un giusto ritmo-campionato dobbiamo ricominciare a fare punti”, ha concluso.