Reggina, il punto è buono ma solito black out nella ripresa: il Frosinone strappa l’1-1

23 Gennaio 2021 15:54

Serie B, diretta Frosinone-Reggina: match valido per la 19ª giornata del campionato 2020/21. Formazioni ufficiali, risultato, tabellino, cronaca testuale live con aggiornamenti in tempo reale

Sabato di calcio allo stadio Benito Stirpe, Frosinone-Reggina è una delle sfide in programma alle ore 14. Gara molto interessante tra due formazioni che hanno però due obiettivi diversi: i ciociari di mister Alessandro Nesta arrivano da un filotto di partite negative e per restare nella parte sinistra della classifica, quindi in zona playoff, cercano una vittoria casalinga che manca da inizio dicembre. L’allenatore ha chiesto ai suoi uomini di prestare grandissima attenzione agli avversari, perché la squadra del tecnico Marco Baroni ha raccolto in stagione meno di quello che avrebbe meritato. Gli amaranto si affidano alla classe di Menez per risollevare la china e tornare ad ottenere un risultato positivo dopo due sconfitte consecutive con Ascoli e Lecce. La zona retrocessione è lontana soltanto un punto.

Avvio buono della Reggina che prova ad imporre i ritmi del match e si difende bene dalle ripartenza ciociare. Micovschi e Di Chiara mettono i brividi a Bardi, chiamato all’intervento per evitare il vantaggio. Per il Frosinone il più attivo è Novakovich, però troppo isolato e mai realmente pericoloso. Così gli ospiti con il passare dei minuti prendono coraggio e con Folorunsho al 29′ passano in vantaggio: ottima azione manovrata dalla sinistra e perfetto l’assist finale di Menez. Nel finale della prima frazione qualche protesta dei calabresi per un calcio di rigore, che però l’arbitro non ravvede.

Nella ripresa la musica cambia totalmente, è il Frosinone stavolta a mettere pressione alla ricerca del gol e la Reggina a non trovare le forze per ripartire. In più di un’occasione Kastanos, Rohden e Carraro chiamano Plizzari agli straordinari, ma lo trovano sempre attento. All’83’ però ecco il solito episodio a sfavore: calcio di rigore per i padroni di casa e Tabanelli appena entrato fa 1-1. Gli ultimi minuti sono un’agonia per gli uomini di Baroni, Faty e Liotti non riescono ad entrare in partita, si va avanti giocando solo ad una porta. Ma non accade più niente, la Reggina strappa un punto prezioso per quanto visto in campo soprattutto nella ripresa. Le solite vecchie consapevolezze si sono riviste anche allo Stirpe, questa volta comunque almeno il pareggio è arrivato.

Non rimane che seguire in diretta Frosinone-Reggina su StrettoWeb con la cronaca testuale live della partita e aggiornamenti in tempo reale.

90′ + 5′ Non c’è più tempo, finisce qui! Frosinone-Reggina termina col risultato di 1-1. Un tempo a testa, è il risultato più giusto.

90′ L’arbitro assegna cinque minuti di recupero.

87′ Plizzari nuovamente impegnato dagli attaccanti laziali, soffre dannatamente la Reggina…

84′ Tabanelli su calcio di rigore pareggia, è 1-1. Il calciatore, appena entrato, supera Plizzari con un cucchiaio.

83′ RIGORE PER IL FROSINONE! L’arbitro sanziona un fallo in area di Cionek.

81′ Tabanelli per Carraro, è l’ultimo cambio di mister Nesta.

78′ Capisce la difficoltà Baroni: Faty e Liotti fanno respirare Micovschi e l’ammonito Crisetig. Gli amaranto hanno assoluto bisogno di forze fresche.

77′ Sofferenza Reggina! Rohden e poi Carraro flirtano ancora col pareggio.

75′ Plizzari chiamato agli straordinari, ancora Kastanos alla conclusione. Sull’angolo Carraro manca per un soffio il gol.

73′ Kastanos impegna Plizzari, tiro poco angolato e il portiere devia sull’esterno.

72′ Ancora un ammonizione per gli ospiti: stavolta sulla lista dei cattivi ci finisce Di Chiara.

68′ Il Frosinone sta guadagnando campo, ancora Boloca al tiro. Para Plizzari.

66′ Contropiede avviato da Micovschi, Zampano lo interrompe sul nascere ma fallosamente e si becca il giallo.

65′ Carraro all’interno dell’area piccola raccoglie un tiro errato di Rohden, Folorunsho si immola e mura la conclusione diretta in porta sicuramente.

64′ Pericoloso il neo entrato, deviazione decisiva di Bianchi.

61′ Nuova sostituzione per Nesta: entra Boloca, esce Maiello.

60′ Cionek resta a terra e l’arbitro consente l’intervento di medico e massaggiatore. Niente di preoccupante, arriva il segno “ok” verso la panchina.

59′ Anche Menez viene ammonito, è falloso il suo pressing sul difensore.

58′ L’arbitro Serra estrae il giallo su Rohden per un duro fallo a centrocampo ai danni di Crisetig.

55′ Di Chiara non sfrutta l’occasione per il raddoppio. Mandato da Crisetig a tu per tu col portiere, non ha trovato il momento per la conclusione e Bardi interviene in modo decisivo col piede.

48′ Brighenti di testa non colpisce bene, era in ottima posizione.

46′ Le squadre ripartono per il secondo tempo, vedremo se la Reggina riuscirà a mantenere il vantaggio questa volta.

Non rientra dagli spogliatoi Nicolas, entra Plizzari al suo posto. Per Nesta invece Kastanos e Tribuzi sostituiscono Ariaudo e Parzysek.

SECONDO TEMPO

45′ + 1′ Termina il primo tempo sul risultato di 0-1 a favore della Reggina.

45′ Un solo minuto di recupero assegnato dall’arbitro.

42′ Novakovich prende buona posizione e schiaccia di testa. Non trova la porta, è il più pericoloso del Frosinone in questo primo tempo.

41′ Cade in area Menez, ostacolato al momento della conclusione. L’arbitro giudica il contatto non falloso.

37′ Resta a terra Nicolas, forse un problema muscolare. Il portiere per ora sembra farcela a continuare, ma si scalda Plizzari.

32′ Ammonito Crisetig, ma la decisione dell’arbitro lascia al quanto sorpresi i calciatori amaranto. L’autore del fallo era Cionek.

29′ GOL DELLA REGGINAAAAA!!!!! HA SEGNATO FOLORUNSHO! Assist decisivo comunque di Menez che serve un appoggio al bacio per il compagno. Da quella posizione era difficile sbagliare.

20′ Altra parata di Bardi, ancora Di Chiara con un tiro molto forte da fuori area. Sarà solo angolo per la Reggina.

16′ Battuta pericolosa di Di Chiara, para Bardi non con poche difficoltà.

15′ Slalom di Menez che fa fuori un paio di avversari: Szyminski lo ferma fallosamente e si becca il giallo.

12′ Si fa notare Micovschi con il suo sinistro a giro da appena fuori l’area di rigore. Sfiora la traversa.

5′ Primo tiro in porta della Reggina, debole però il destro di Bianchi.

1′ Via, si parte! L’arbitro Serra dà il fischio d’inizio. I padroni di casa, in completo giallo, alla battuta.

PRIMO TEMPO

Frosinone-Reggina 1-1: il tabellino della gara

Finisce 1-1 al Benito Stirpe di Frosinone. Al gol di Folorunsho risponde Tabanelli su rigore. Di seguito il tabellino della gara:

SERIE B, 19ª GIORNATA

FROSINONE-REGGINA 1-1

Marcatori: 29′ Folorunsho (R), 85′ rig. Tabanelli (F).

Frosinone (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo (46′ Tribuzzi), Szyminski; Salvi, Rohden, Carraro (81′ Tabanelli), Maiello (61′ Boloca), Zampano; Parzysek (46′ Kastanos), Novakovich. A disposizione: Iacobucci, Marcianò, Capuano, Curado, Gori, Beghetto, D’Elia, Vitale. Allenatore: Nesta.

Reggina (4-2-3-1): Nicolas (46′ Plizzari); Lakicevic, Loiacono, Cionek, Di Chiara; Bianchi, Crisetig (78′ Faty); Micovschi (78′ Liotti), Folorunsho, Situm; Ménez. A disposizione: Guarna, Dalle Mura, Delprato, Rechichi, Rossi, Stavropoulos, Bellomo, Denis, Domanico. Allenatore: Baroni.

Arbitro: Marco Serra di Torino (Francesco Fiore di Barletta e Robert Avalos di Legnano). Quarto ufficiale: Daniele Paterna di Teramo.

Note – Ammoniti: Szyminski (F), Crisetig (R), Rohden (F), Menez (R), Zampano (F), Di Chiara (R), Lakicevic (R). Calci d’angolo: 8-4. Recupero: 1’pt; 5’st.

Frosinone-Reggina: le formazioni ufficiali

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Frosinone-Reggina, gara valida per il diciannovesimo turno del campionato di Serie BKT. Sono state diramate le formazioni ufficiali: il tecnico Baroni manda subito in campo da titolare Likicevic, mentre esordisce dal 1′ anche Micovschi. Rientrano Crisetig e Menez.

Frosinone (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Szyminski; Salvi, Carraro, Maiello, Rohden, Zampano; Parzysek, Novakovich. A disposizione: Iacobucci, Marcianò, Capuano, Curado, Gori, Boloca, Beghetto, D’Elia, Tribuzzi, Tabanelli, Vitale, Kastanos. Allenatore: Nesta.

Reggina (4-2-3-1): Nicolas; Lakicevic, Loiacono, Cionek, Di Chiara; Bianchi, Crisetig; Micovschi, Folorunsho, Situm; Ménez. A disposizione: Guarna, Plizzari, Dalle Mura, Delprato, Liotti, Rechichi, Rossi, Stavropoulos, Faty, Bellomo, Denis, Domanico. Allenatore: Baroni.

Arbitro: Marco Serra di Torino (Francesco Fiore di Barletta e Robert Avalos di Legnano). Quarto ufficiale: Daniele Paterna di Teramo.