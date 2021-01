Frosinone-Reggina, i convocati amaranto: out in sette, aggregati due giovani dalla Primavera

22 Gennaio 2021 15:16

Frosinone-Reggina, la lista ufficiale dei convocati scelta dal tecnico amaranto Marco Baroni in vista della trasferta in casa ciociara

Ultima gara del girone d’andata, ultima gara prima del giro di boa. Bilancio non esaltante per la Reggina in questa prima metà di stagione, ma la speranza è quantomeno di chiudere bene, in attesa che il mercato aggiusti il tiro. La trasferta di domani non è delle più semplici: si va in casa del Frosinone di Alessandro Nesta (clicca QUI per vedere la partita). Mister Baroni, alle prese con la solita emergenza indisponibili – specie davanti – può contare però nuovamente su Lorenzo Crisetig, che ha recuperato, come scritto anche ieri su queste pagine. Out i “soliti” tre (Gasparetto, Marcucci e Vasic), oltre a Charpentier e Rivas. Fuori dalle liste anche Farroni e De Rose, che risultano non convocati per scelta tecnica. Sul centrocampista la scelta è probabilmente legata al mercato e alle voci che lo vogliono in uscita. Aggregati al gruppo i giovani della Primavera Rechichi e Domanico. Di seguito la lista ufficiale dei convocati scelta dall’allenatore amaranto.

Portieri: Guarna, Nicolas, Plizzari.

Difensori: Cionek, Delprato, Di Chiara, Lakicevic, Liotti, Loiacono, Rechichi, Rossi, Stavropoulos.

Centrocampisti: Bianchi, Crisetig, Faty, Folorunsho, Micovschi, Situm.

Attaccanti: Bellomo, Denis, Domanico, Ménez.

Indisponibili: Charpentier, Gasparetto, Marcucci, Rivas, Vasic. Squalificati: nessuno.

Angelo Rechichi e Giuseppe Domanico, aggregati dalla Primavera, hanno scelto rispettivamente il numero 14 e il numero 18.