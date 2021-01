Francesca Brambilla e le avances di Higuain: “ossessivo-compulsivo, se lo blocchi cambia numero e ci riprova”

26 Gennaio 2021 16:22

Francesca Brambilla svela un retroscena sulla avances di Gonzalo Higuain: l’ex calciatore della Juventus è ‘osssessivo-compulsivo’ durante il corteggiamento

Gonzalo Higuain finisce nuovamente al centro di un particolare gossip nello studio televisivo di Tiki Taka. Dopo le frasi di Manuela Ferrara, ex fidanzata del calciatore argentino, che aveva motivato la rottura nella loro relazione con “gli piace andare a zozze”, arrivano nuove frecciatine da Francesca Brambilla, volto noto della tv nei panni de ‘La bona sorte’ ad ‘Avanti un altro’. La modella, vincitrice di Miss Atalanta e Miss Padania, ha spiegato di essere stata corteggiata da Gonzalo Higuain quando era in Italia, pur non cedendo mai alle sue richieste fin troppo spesso… pressanti. La Brambilla ha dichiarato: “Higuain è ossessivo-compulsivo. Se tu lo blocchi, ti scrive messaggi con un altro numero dopo due minuti. È da un anno che non mi scrive più, quando era in Italia mi chiamava”.