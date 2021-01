Formula 1, Charles Leclerc positivo al Coronavirus: il pilota Ferrari a contatto con un infetto

14 Gennaio 2021 15:40

Charles Leclerc è risultato positivo al Coronavirus: il pilota della Ferrari ha comunicato di essere entrato in contatto con una persona positiva

Nuovo caso di Coronavirus nella Formula 1, questa volta il virus ha colpito uno dei piloti più amati, specialmente in Italia. Il talento della Ferrari Charles Leclerc è risultato positivo al tampone. La comunicazione è stata data dallo stesso pilota originario del Principato di Monaco che ha precisato di essersi sottoposto al test dopo essere entrato in contatto con una persona che aveva contratto a sua volta il Coronavirus.

Attraverso una storia Instagram Leclerc ha chiarito la faccenda: “ciao ragazzi, spero siate tutti in salute. Volevo dirvi che sono risultato positivo al Covid-19. Vengo regolarmente controllato, come da accordi con i protocolli del mio team. Sfortunatamente, ho appreso di essere stato in contatto con un caso positivo e immediatamente mi sono messo in auto-isolamento, informando chiunque fosse venuto a contatto con me. Il test al quale mi sono sottoposto successivamente ha dato esito positivo. Mi sento bene e ho sintomi lievi. Resterò in isolamento nella mia casa a Monaco seguendo le disposizioni delle autorità sanitarie vigenti in materia. State al sicuro e prendetevi cura della vostra salute“.