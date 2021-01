Fiorentina, il Ministero per i Beni Culturali chiarisce: il Franchi non si può abbattere

15 Gennaio 2021 18:16

Il Ministero per i Beni Culturali risponde a Fiorentina e Comune di Firenze: non si può abbattere lo stadio Artemio Franchi, sì alla copertura

Il Ministero per i Beni Culturali ha pubblicato una lettera in risposta alle richieste di Fiorentina e Comune di Firenze facendo chiarezza sulla questione riguardante l’abbattimento dell’Artemio Franchi. Il presidente della Viola, Rocco Commisso, ha in mente di edificare un nuovo stadio, più moderno e funzionale rispetto a quello attuale che, a suo dire, non è adatto ad ospitare le partite di una squadra del livello della Fiorentina. L’opera costruita dall’architetto Pier Luigi Nervi però non potrà essere abbattuta, come chiarito dal Ministero, bensì ristrutturata: si potrà intervenire sulla struttura esistente con una copertura integrale e curve vicine al campo.