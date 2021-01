Crotone, non basta il solito Simy: sfuma il tentativo di rimonta, la Fiorentina si impone 2-1

23 Gennaio 2021 22:51

La Fiorentina firma 2 reti nel primo tempo e resiste al ritorno del Crotone trascinato dal solito Simy: calabresi ko 2-1 e ancora ultimi in classifica

Dopo la netta sconfitta del Milan contro l’Atalanta, la 19ª giornata di Serie A, ultima del girone d’andata, prosegue con la sfida del sabato sera che mette di fronte Fiorentina e Crotone, due squadre alla ricerca di punti per allontanarsi dalle zone caldissime della bassa classifica. Punti portati a casa dalla Fiorentina che domina il primo tempo, firma due reti e di fatto mette in ghiaccio la gara nei primi 45 minuti. Un gol al volo di pregevole fattura, firmato da Giacomo Bonaventura, apre la gara del Franchi, Dusan Vlahovic raddoppia poco imbeccato al centro dell’area da Frank Ribery. Fiorentina che gioca bene in fase offensia e Crotone che mostra le solite difficoltà nel reparto arretrato, tenuto in piedi a più riprese dal solito Cordaz che evita un passivo più ampio con le sue parate. A metà secondo tempo bomber Simy piazza la settima zampata del suo campionato accorciando le distanze, ma il tentativo di rimonta del Crotone non va oltre il 2-1. Grazie a questo successo, la Fiorentina si avvicina con tranquillità al centro della classifica, il Crotone resta ancora ultimo.

RISULTATI SERIE A 19ª GIORNATA

VENERDI’ 22 GENNAIO

ore 20.45

Benevento-Torino 2-2 (31′ Viola, 49′ Lapadula, 51′ e 93′ Zaza)

SABATO 23 GENNAIO

ore 15:00

Roma-Spezia 4-3 (17′ 52′ Mayoral, 24′ Piccoli, 55′ Karsdorp, 59′ Farias, 90′ Verde, 90’+2 Pellegrini)

ore 18:00

Milan-Atalanta 0-3 (26′ Romero, 52′ Ilicic rig., 77′ Zapata)

Udinese-Inter 0-0

ore 20.45

Fiorentina-Crotone 2-1 (20′ Bonaventura, 32′ Vlahovic, 66′ Simy)

DOMENICA 24 GENNAIO

ore 12.30

Juventus-Bologna

ore 15:00

Genoa-Cagliari

Verona-Napoli

ore 18:00

Lazio-Sassuolo

ore 20.45

Parma-Sampdoria

CLASSIFICA SERIE A

MILAN 43 INTER 41 ROMA 37 ATALANTA 36 NAPOLI 34 JUVENTUS 33 LAZIO 31 SASSUOLO 30 VERONA 27 SAMPDORIA 23 BENEVENTO 22 FIORENTINA 21 BOLOGNA 20 SPEZIA 18 UDINESE 18 GENOA 15 CAGLIARI 14 TORINO 14 PARMA 13 CROTONE 12

CLASSIFICA MARCATORI

Ronaldo (Juventus) 15 reti Ibrahimovic (Milan) 12 reti Immobile (Lazio) 12 reti Lukaku (Inter) 12 reti Muriel (Atalanta) 11 reti Joao Pedro (Cagliari) 10 reti Belotti (Torino) 9 reti Insigne (Napoli) 9 Reti Lautaro Martinez (Inter) 9 reti Nzola (Spezia) 9 reti

PROSSIMO TURNO SERIE A (20ª GIORNATA)

VENERDI’ 29 GENNAIO

Ore 20:45

Torino-Fiorentina

SABATO 30 GENNAIO

Ore 15:00

Bologna-Milan

Ore 18:00

Sampdoria-Juventus

Ore 20:45

Inter-Benevento

DOMENICA 31 GENNAIO

Ore 12:30

Spezia-Udinese

Ore 15:00

Atalanta-Lazio

Cagliari-Sassuolo

Crotone-Genoa

Ore 18:00

Napoli-Parma

Ore 20:45

Roma-Verona