Fidal Calabrese, rieletto alla guida del comitato regionale Ignazio Vita

25 Gennaio 2021 12:43

Fidal Calabrese, Ignazio Vita rimane alla guida del comitato regionale per il quadriennio 2021-2024

Ignazio Vita rimane alla guida del comitato regionale calabrese per il quadriennio 2021-2024. È l’esito dell’Assemblea elettiva regionale che si è tenuta domenica mattina 24 gennaio alla Scuola Regionale dello Sport del Coni in Gallina di Reggio Calabria, dove hanno preso parte all’appuntamento elettorale 40 società regionali su 47 aventi diritto. Vita è stato eletto con 389 voti contro lo sfidante Vincenzo Caira, delegato uscente del Comitato Provinciale Fidal di Cosenza, che ha raccolto consensi per 258 voti. Sei i consiglieri eletti in seno al comitato: Mario Sciuto (315) Francesca Paola Mercuri (280), Giovanni Mondera (278), Marco Barbuscio (278), Bruno Spina (258) e Filippo Lacava (248). Non eletti Giuseppe Talarico (238), Gaetana Franco (236), Antonio Cardamone (202), Santo Mineo (197), Bruno Neri (13), Ivan Italia (11) e Felice Scotto (10). Candidato unico alla carica di revisore regionale Giuseppe Legato che con 584 voti, prosegue nel suo ruolo.