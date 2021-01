Ferrari distrutta all’autolavaggio, Marchetti la prende con filosofia: “nella vita conta altro!”

12 Gennaio 2021 11:46

Lascia la Ferrari all’autolavaggio e la ritrova distrutta, Federico Marchetti la prende con filosofia: la risposta del portiere del Genoa è da signore

Nella serata di ieri ha iniziato a circolare una notizia a dir poco incredibile: la Ferrari di Federico Marchetti, lasciata in autolavaggio per una normale pulizia, è stata distrutta. L’episodio è accaduto a Genoa ed ha come sfortunato protagonista uno degli addetti della struttura che, mentre riportava il bolide da 300.000 euro al centro sportivo del ‘Grifone’, ha sbandato finendo contro un guardrail. Macchina distrutta, diverse decine di migliaia di euro di danni e beffa social. Federico Marchetti ha però deciso di prendere l’episodio con filosofia, pubblicato un tranquillo messaggio su Instagram nel quale si legge: “mi dispiace molto per quello che è successo, Grazie a Dio nessuno si è fatto male e questa è la notizia più importante. Le cattiverie lette finora lasciano il tempo che trovano e mi auguro di non leggerne più, credo conti ben altro nella vita! #respect“.