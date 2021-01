Fernando Torres, ‘El Niño’ è cresciuto: dopo il ritiro ha un fisico da bodybuilder!

20 Gennaio 2021 14:52

Il fisico di Fernando Torres diventa virale: l’ex calciatore spagnolo, dopo il ritiro, si è decisamente messo d’impegno con la palestra!

Lunghi capelli biondi, poi accorciati con il tempo, faccia d’angelo capace di far innamorare tutte le tifose e quel vizio del gol che ha fatto urlare per anni la controparte maschile. Fernando Torres è stato uno dei bomber più forti e apprezzati del primo decennio degli anni 2000. Soprannominato ‘El Niño‘, per il suo talento precoce che gli permise di esordire nel calcio dei grandi non ancora maggiorenne, Fernando Torres conquistò il cuore dei tifosi dell’Atletico Madrid, di quelli del Liverpool e in minor parte anche quelli del Chelsea. Al Milan una fugace apparizione con appena un gol e un addio dopo pochi mesi. Oggi, dopo il ritiro avvenuto nel 2019, ritorna nel mondo del calcio come allenatore dell’Atletico Madrid B nella Serie C spagnola.

Alla presentazione di Fernando Torres, un dettaglio è subito balzato agli occhi dei tifosi attraverso le foto pubblicate sui social dal profilo dei ‘Colchoneros’: il suo cambiamento fisico. Il ragazzo longilineo, agile e scattante, è diventato un uomo più muscoloso e impostato, con una massa muscolare decisamente maggiore. Da ‘Niño‘ a Hulk il passo è breve, ironizza qualcuno sui social: più tempo libero dopo il ritiro e tanta palestra. Fernando Torres è pronto a mostrare i muscoli.