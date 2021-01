Fc Messina, ufficiale un movimento in entrata: arriva un giovane dal Novara

14 Gennaio 2021 10:32

Movimento di mercato in entrata per l’Fc Messina: i giallorossi comunicano ufficialmente l’arrivo del giovane classe 2002 Gabriel Bianco in prestito dal Novara

Il Football Club Messina comunica di aver trovato l’accordo che legherà il calciatore Gabriel Bianco a titolo temporaneo al club giallorosso sino al termine della stagione 2021/2022. Movimenti under per il FC Messina, che nella giornata di ieri ha accolto al Despar Stadium Gabriel Bianco, esterno offensivo classe 2002 in prestito dal Novara.

Nato a Motta di Livenza, in provincia di Treviso, Bianco ha iniziato la stagione 2020/2021 con la maglia dell’Acireale, raccogliendo 5 presenze ed 1 assist decisivo, nella vittoria dei granata sul Città di S.Agata. È a disposizione di mister Pino Rigoli per il match di domenica contro la formazione di mister Pagana.