Fc Messina: “Lo stadio Celeste nelle prossime settimane tornerà ad essere la nostra casa”

Con una nota stampa, l’Fc Messina comunica quelle che sono le sue intenzioni in merito allo stadio “Giovanni Celeste”

Il Football Club Messina, tiene sottolineare la propria posizione in merito allo Stadio “Giovanni Celeste”, ai recenti lavori, ed alla possibilità di disputare nello stesso gare ufficiali di campionato. Ormai da 18 mesi, per volontà del Presidente Rocco Arena e del CdA tutto, il FC Messina ha considerato il “Celeste” la propria casa, utilizzandolo come struttura di allenamento ma non solo, visti i lavori e le migliorie apportate per riportare l’impianto di Via.Oreto ad una condizione ad oggi più che dignitosa. Il nuovo manto erboso ma non solo, considerevoli interventi interni (palestra, spogliatoi, magazzini, lavanderia, ecc…) che la stampa ha potuto appurare nei mesi precedenti nelle conferenze svoltesi. Negli ultimi mesi, per consentire una svolta sensibile ai lavori sul manto erboso, oggi in ottime condizioni, il trasferimento al “Despar Stadium”.

Ogni lavoro è stato effettuato con la speranza, condivisa con il resto delle istituzioni, di mantenere in vita un impianto dimenticato da qualche anno ma che di fatto incarna la storicità calcistica della nostra città.

Il “Celeste” nelle prossime settimane tornerà ad essere la casa del FC Messina, che ha sempre conservato la speranza di convertilo nel proprio impianto casalingo per le gare ufficiali, una condizione a tutt’oggi impossibile come chiarito dalla Questura. Sempre nello spirito comune di fattiva concertazione siamo grati alla LND, all’Amministrazione Comunale ed alla Questura di Messina per la collaborazione sempre dimostrata.