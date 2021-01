Fc Messina, Lodi è giallorosso: “sono felice di essere approdato in una società ambiziosa”

21 Gennaio 2021 19:30

Lodi darà un grande contributo per il campionato di Serie D del Fc Messina

Adesso non c’è più alcun dubbio, Francesco Lodi è un nuovo calciatore del Fc Messina. L’esperto centrocampista ha salutato i suoi nuovi tifosi attraverso i canali social della società, sarà un importante rinforzo per il campionato di Serie D e puntare alle posizioni di vertice. “Saluto tutti i tifosi dell’Fc Messina, sono felice di essere approdato in questa società che ha grandi obiettivi. Spero di poter dare il mio contributo e di fare del meglio per la causa”, sono state le prime parole dell’ex Catania. Lodi ha dunque salutato la Triestina, rescindendo il suo contratto, e si trasferirà in riva allo Stretto.