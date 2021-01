Fc Messina all’esame Rotonda, i 22 convocati di mister Rigoli: prima chiamata per il nuovo arrivo Cangemi

9 Gennaio 2021 20:22

FC Messina all’esame Rotonda: prima convocazione per Cangemi. Nei 22 disponibili per il match contro i lucani anche il terzino 2002, arrivato in prestito dal Palermo. Caballero ancora a parte

Il FC Messina è pronto ad affrontare il secondo match nel giro di 4 giorni: la novità “Biagio Fresina” fa da sfondo al match contro il Rotonda. Partita da prendere con le pinze, come lo stesso mister Rigoli conferma in mix zone, perché gli avversari di Boncore probabilmente meriterebbero altra classifica vista la rosa a disposizione. D’altronde i lucani hanno testimoniato l’ottimo stato di forma nel pari a reti bianche in casa dell’Acireale. Di contro, un FC Messina con margini di miglioramento, ha conquistato la seconda vittoria consecutiva contro il Biancavilla e viaggia ad un punto dalla vetta con un gara ancora da recuperare.

Pino Rigoli potrà contare su una novità tra i convocati, quella rappresentata dal giovane Christian Cangemi, che dopo la ratifica da parte della Lega si è legato ai giallorossi in prestito fino a fine stagione, proveniente dal Palermo. Prosegue il lavoro a parte di Pablo Caballero, tra esercizi personalizzati e brevi lavori atletici.

I 22 CONVOCATI:

Portieri: MARONE Francesco, TOCCI Francesco, STRINO Massimo;

Difensori: MARCHETTI Domenico, DA SILVA Joao, FISSORE Matteo, QUITADAMO Gabriele, RICOSSA Riccardo, AITA Gabriele, CASELLA Francesco, CANGEMI Christian;

Centrocampisti: GIUFFRIDA Giovanni, MARCHETTI Alessandro, AGNELLI Cristian, GARETTO Marco, PALMA Francesco, GILLE Thomas, CORIA Facundo;

Attaccanti: MUKIELE Norvin, CARBONARO Paolo, DAMBROS Lucas, BEVIS Kilian.