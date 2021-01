L’FC Messina torna in campo, i convocati di Rigoli per il match contro la Gelbison: ufficiale Arena

30 Gennaio 2021 18:13

Fc Messina, svariate assenze tra i giallorossi compreso mister Rigoli: Disponibile Alessandro Arena, convocato nei 22 di Vallo Della Lucania

Ben 21 giorni, tanto è durato l’ennesimo stop nella stagione del FC Messina, alle prese negli ultimi tempi con cinque casi di positività al COVID-19. Assenze in campo e tra lo staff tecnico, non sarà infatti al “G.Morra” per la sfida con la Gelbison, il tecnico raccuiese Pino Rigoli. Squadra affidata a mister Leo Criaco, coadiuvato dal resto dello staff tecnico, e partenza in direzione Vallo della Lucania nel pomeriggio odierno. Tra gli indisponibili Pablo Caballero, Facundo Coria, Cristian Agnelli, Lucas Dambros e Joao da Silva. Rientra tra i convocati il centrocampista 2001 Papa Camara.

Nei 22 a disposizione anche Alessandro Arena, aggregatosi al resto della squadra per la rifinitura del Despar Stadium. Il trasferimento è stato ratificato dalla Lega nelle ultime ore e l’eclettico esterno classe 2000, sarà disponibile già domani. Lo scorso anno in prestito all’Acireale dal Catania, Arena è stato tra i migliori under con ben 24 presenze in maglia granata, condite da 1 rete e 5 assist. Assoluto protagonista nella stagione 2018/2019 valsa la promozione in Serie D al Marina di Ragusa. Ecco i convocati.

Portieri: MARONE Francesco, TOCCI Francesco, STRINO Massimo;

Difensori: AITA Gabriele, CANGEMI Christian, RICOSSA Riccardo, MARCHETTI Domenico, FISSORE Matteo, QUITADAMO Gabriele, PANEBIANCO Antonio, CASELLA Francesco;

Centrocampisti: GIUFFRIDA Giovanni, MARCHETTI Alessandro, GARETTO Marco, PALMA Giuseppe, GILLE Thomas, CAMARA Papa Bamory;

Attaccanti: CARBONARO Paolo, MUKIELE Norvin, BIANCO Gabriel, ARENA Alessandro, BEVIS Kilian.