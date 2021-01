Fc Messina, i convocati di mister Rigoli per la trasferta in casa del Biancavilla

5 Gennaio 2021 21:30

Biancavilla-Fc Messina, i 21 convocati del tecnico dei giallorossi Rigoli per la trasferta allo stadio Orazio Raiti

FC Messina e Biancavilla procedono fin qui indenni tra le mura amiche. Peloritani ed etnei hanno fatto bottino pieno nelle 4 gare disputate in casa, un fattore che presenta tutte le difficoltà del match previsto per domani allo stadio Orazio Raiti. La formazione di Pidatella, nonostante la sconfitta nell’ultimo turno con il Castrovillari, è un avversario in salute che occupa il settimo posto in classifica a 3 punti dai ragazzi di mister Rigoli, che hanno chiuso al meglio il 2020 con il successo sulla Cittanovese. “Anno nuovo, continuità di risultati”, è questo l’auspicio per Giuffrida e compagni, per tenere il passo delle avversarie in attesa di recuperare il match contro il Marina di Ragusa.

Come da previsioni, il solo Pablo Caballero risulta in indisponibile. L’argentino verrà sottoposto nella giornata di domani a nuovi esami strumentali. Per un attaccante assente, un altro torna a disposizione, si tratta di Paolo Carbonaro, completamente recuperato per la sfida infrasettimanale. Al gruppo si è unito nella giornata di oggi Christian Cangemi, terzino destro classe 2002 di proprietà del Palermo, che si legherà con la formula del prestito al club del Presidente Arena. Il calciatore verrà annunciato alla ratifica da parte della Lega.

I 21 CONVOCATI

PORTIERI: MARONE Francesco, STRINO Massimo, TOCCI Francesco;

DIFENSORI: AITA Gabriele, CASSELLA Francesco, FISSORE Francesco, MARCHETTI Domenico, QUITADAMO Gabriele, RICOSSA Riccardo, DA SILVA Joao;

CENTROCAMPISTI: MARCHETTI Alessandro, PALMA Giuseppe, GILLE Thomas, AGNELLI Cristian, GIUFFRIDA Giovanni, CORIA Facundo, GARETTO Marco;

ATTACCANTI: BEVIS Kilian, MUKIELE Norvin, DAMBROS Lucas, CARBONARO Paolo.