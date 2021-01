Fc Messina, contro il Rotonda si gioca a Sant’Agata di Militello: manto erboso del “Franco Scoglio” non in buone condizioni

8 Gennaio 2021 15:41

La Lega Nazionale Dilettanti ha accolto la richiesta del club peloritano di spostare la sede del match tra Fc Messina-Rotonda: si gioca a Sant’Agata di Militello

FC Messina comunica che la gara valevole per l’undicesima giornata di Serie D, che vedrà i giallorossi opposti al Rotonda, prevista per domenica 10 gennaio, si disputerà allo Stadio “Biagio Fresina” di S.Agata Militello.

La scelta di muovere verso la provincia, accolta stamane dalla LND, è conseguenza delle attuali condizioni del manto erboso dello stadio “Franco Scoglio” di Messina, che rischiano di mettere a repentaglio l’incolumità degli atleti durante la disputa delle partite. Il club del Presidente Rocco Arena ringrazia il Comune di S.Agata Militello e lo stesso Città di S.Agata per la disponibilità e la cordialità dimostrate nell’occasione.