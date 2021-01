Fc Messina, il colpaccio di mercato è Lodi. Arena: “accordo ad un passo”

21 Gennaio 2021 11:05

Il presidente Arena ha fornito un aggiornamento sulla trattativa che potrebbe portare l’ex Catania Francesco Lodi a vestire la maglia del Fc messina

Con una diretta Facebook è tornato a farsi sentire il presidente Rocco Arena. Il numero uno del Fc Messina ha parlato anche di calciomercato, annunciando un acquisto messo quasi in porto: “Abbiamo quasi raggiunto l’intesa con il centrocampista Francesco Lodi. Confidiamo di poterla formalizzare già nelle prossime ore. La trattativa è stata molto lunga. Ho seguito soltanto la parte conclusiva. Il calciatore è stato voluto da mister Rigoli e dai nostri direttori Rizzieri e Grabinski. Ringrazio la società che ne detiene il cartellino per la collaborazione dimostrata”. Resta adesso soltanto l’ufficialità, i tifosi aspettano prima di poter parlare di colpaccio, soprattutto dopo quanto successo con le firme annunciate e poi sfumate, per differenti motivi, del centrocampista Pablo Ledesma e dell’attaccante Hernan Barcos. Il primo, anche lui vicinissimo alla firma, non è poi mai approdato in riva allo Stretto. Il secondo, per due mesi a Messina, ha poi salutato la compagine per problemi legati al tesseramento.

Se l’accordo dovesse essere raggiunto, l’acquisto di “Ciccio” Lodi sarebbe davvero ottimo per il campionato di Serie D. Il napoletano classe ’84 vanta circa 500 apparizioni e 130 reti tra i professionisti, in carriera non è mai sceso tra i Dilettanti. Ha vestito tante maglie importanti tra cui Empoli (dove vinse la serie B nel 2005), Frosinone, Genoa e Udinese, ma senza dubbio resta Catania la tappa principale. Con gli etnei ben sette anni, conditi da 50 gol e 44 assist. Un anno fa poi il trasferimento alla Triestina, con 29 presenze, due reti e un assist tra campionato, playoff e Coppa Italia. Lodi ha giocato sabato scorso il match contro il Mantova e se effettivamente riuscirà a svincolarsi dal club friulano potrà essere disponibile soltanto da metà febbraio, una volta trascorsi trenta giorni dall’ultima apparizione tra i professionisti, come prevede il regolamento. La Fc Messina aspetta e i tifosi sperano…