Favola sulla neve in Aspromonte: escursionisti trovano cane ferito e gli salvano la vita. Lo medicano e lo accudiscono per due giorni, poi rintracciano il proprietario [FOTO e VIDEO]

25 Gennaio 2021 14:24

Storia a lieto fine per un cane da caccia che dopo essersi perso alle pendici di Montalto, è stato curato e accudito da tre escursionisti nel weekend. Sono riusciti persino a rintracciare il proprietario e riconsegnarli la bestiola

Avventura a lieto fine per un cane recuperato da 3 escursionisti dal cuore grande, nel weekend, alle pendici di Montalto nel cuore dell’Aspromonte. I 3 giovani sono saliti in Aspromonte sabato mattina per trascorrere un weekend a contatto con la natura e con la neve: mentre si recavano a Montalto appunto hanno notato un cane da caccia con un collare e un campanaccio appeso, che li seguiva. Il cucciolo li ha seguiti per chilometri e chilometri fino al momento in cui i 3 giovani sono arrivati a destinazione e hanno iniziato ad allestire quello che sarebbe stato il loro rifugio. Uno dei tre escursionisti ha notato che il cane aveva una zampa ferita e sanguinante al punto che il veltro lasciava il segno sulla neve. A quel punto gli escursionisti si sono prodigati per curare la ferita, fasciando e disinfettando la zampa. Prestate le prime cure, il cane si è indissolubilmente legato agli escursionisti che a quel punto hanno aggiunto un ulteriore riparo per il nuovo compagno di viaggio, che è rimasto coperto sotto vari teli per tutta la notte nella speranza di potersi ricongiungere al padrone smarrito ma anche con il conforto di non essere più da solo e di avere l’affetto di nuovi amici. Gli escursionisti si sono accorti che il cane aveva appesa al collare un’etichetta con il numero di telefono del proprietario e con non poche difficoltà – perchè i cellulari non prendevano la linea – sono riusciti a contattare il proprietario che domenica mattina si è recato nel luogo per recuperare il cane. Il cucciolo ha riconosciuto il rumore dell’auto del padrone a distanza ed è balzato, nonostante la ferita, andandogli incontro correndo felice.