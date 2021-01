Farmacia Pellicanò Reggio Calabria BiC, coach Cugliandro: “lavoriamo senza pressioni per crescere di partita in partita”

29 Gennaio 2021 18:21

Una partita storica, nonostante la sconfitta per la Farmacia Pellicanò Reggio Calabria BiC

È andata in scena la prima storica partita di serie A FIPIC per la Farmacia Pellicanò RC BiC, non certo una gara facile per bagnare l’esordio affrontando la Briantea84 Cantù, attualmente la società regina in Italia che ha vinto 5 scudetti e sei coppe Italia nelle ultime otto stagioni e quarta nel ranking europeo. Una gara che nonostante la sconfitta, ed anche un po’ severa come ci si aspettava (37-79), ha visto Reggio Calabria protagonista di un record europeo grazie al proprio capitano Ilaria D’Anna che con i suoi 17 punti realizzati proprio all’esordio assoluto in serie A, è divenuta la prima donna Top scorer in un match di massima serie, non solo in Italia, ma di tutti i maggiori campionati europei. Ilaria D’Anna reggina e regina d’Europa è la punta di diamante della Nazionale Italiana femminile e grazie alle sue performance negli ultimi anni, sta facendo ricredere un po’ tutti gli addetti ai lavori sul concetto di donna nello sport misto come nello specifico del basket in carrozzina, in cui la stessa Ilaria, ha sempre trovato nel suo coach Antonio Cugliandro, piena fiducia credendo da sempre nelle sue potenzialità lavorandoci negli anni: “Ilaria non è ultima a nessuno per grinta e tenacia, ho visto in lei negli anni una crescita continua grazie alla sua determinazione e voglia di lavorare sul campo, cosa che tanti altri atleti dimostrano di volere solo a parole! Questo fa la differenza, lavoro e sacrificio portano sempre risultati, sono sempre stato convinto che tutto nasca dalla testa, quando vuoi ottenere una cosa nulla può fermarti e lei ne è l’esempio vivente”.

Il coach Antonio Cugliandro conosce bene Ilaria e conosce bene anche la squadra che sabato prossimo alle ore 14.00 affronterà nuovamente tra le mura amiche la Farmacia Pellicanò Reggio Calabria: “Il Porto Torres è una squadra molto forte e soprattutto sicuramente più esperta rispetto ai nostri ragazzi, possiede due atleti formidabili di livello internazionale come Sofyane Mehiaoui e Cristian Matias Gómez che formano insieme il classico asse play-pívot difficile da fermare. Noi continueremo in quello che è il nostro progetto, cercando di far crescere questo giovane gruppo di partita in partita senza fasciarci la testa, quello che arriverà, se arriverà, sarà tutto tanto di guadagnato”. Allora appuntamento a sabato ore 14.00 con la partita che verrà trasmessa in diretta streaming sui canali social Facebook e YouTube della società Reggio Calabria Basket in Carrozzina.