Basket in Carrozzina, la Farmacia Pellicanò Reggio Calabria ha la propria casa!

8 Gennaio 2021 17:08

La Farmacia Pellicanò Reggio Calabria Basket in Carrozzina ha la propria casa: la nota ufficiale del club

Piano, piano, step by step, si stanno concretizzando gli obiettivi preposti, consolidando la nostra associazione e permettendoci di fissarne nuovi, tutti accomunati da un unico denominatore: “I Can!”. Il progetto presentato che riguarda tutto ciò che la nostra associazione vive quotidianamente da anni, è stato riconosciuto dalla commissione della Città Metropolitana di Reggio Calabria, il più adeguato per l’assegnazione di un bene confiscato alla ‘ndrangheta, dove potremo finalmente dare ospitalità ai nostri atleti e ragazzi con diversa abilità, per avvicinarli alla nostra realtà sportiva-sociale e alla partecipazione dei nostri innumerevoli eventi.

Ringraziamo il Sindaco della Città Metropolitana Giuseppe Falcomatà per aver creduto ancora una volta nella nostra realtà dedita quotidianamente ad attività sportive e sociali.

Un riconoscimento speciale va ad Amelia Eva Cugliandro che ha redatto il progetto, l’ennesimo per il quale, grazie anche a lei, abbiamo potuto raggiungere un altro importante traguardo.