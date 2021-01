5 Gennaio 2021 15:12

Family Card a Messina: da oggi sospesa momentaneamente la piattaforma per verifiche tecnico – contabili

Il Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese, rende noto che la piattaforma Family Card è stata momentaneamente sospesa per verifiche tecnico-contabili. La piattaforma sarà riaperta, con un nuovo avviso, dalle ore 10 di giovedì 7 alle ore 12 di martedì 12. Questa finestra temporale verrà aperta per coloro che non hanno potuto presentare istanza nella finestra temporale aperta alle 10 di lunedì 4 e anticipatamente chiusa alle 10 di oggi, martedì 5.