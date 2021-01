Lutto nel mondo del calcio, è morto Fabio Enzo: vestì anche la maglia della Reggina

11 Gennaio 2021 14:23

Fabio Enzo ha vestito la maglia della Reggina nella stagione 1975/1976. In quel torneo la compagina amaranto militava in Serie C

È morto Fabio Enzo, ex calciatore che ha vestito la maglia della Reggina nella stagione 1975/1976. In quel torneo la compagine amaranto militava in Serie C e l’attaccante realizzò 10 reti in 10 presenze. Tra le maglie che ha vestito anche quella della Roma: segnò il primo gol in Serie A in un derby capitolino finito 1-0: del 23 ottobre 1966. Enzo, nato a Cavallino (Lecce), si è spento all’età di 74 anni. Inoltre, ha vestito i colori di Venezia, Salernitana, Mantova, Napoli, Verona, Cesena e diversi altri club.

Il cordoglio della Roma per la morte di Enzo è arrivato su Twitter: “Un tuo gol che decide il Derby è qualcosa che non si può descrivere”, il messaggio del club. “L’ASRoma – si legge – piange la scomparsa di Fabio Enzo, attaccante giallorosso per tre stagioni negli Anni ’60, e si stringe al dolore dei suoi familiari”.