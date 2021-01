Ex Reggina, ritorno in campo col sorriso per Nicolas Viola: suo il gol del vantaggio in Benevento-Torino

22 Gennaio 2021 21:50

Su calcio di rigore il centrocampista cresciuto nella Reggina ha siglato l’1-0 nel primo tempo dell’anticipo del venerdì

Il lungo infortunio è stato messo alle spalle, finalmente Nicolas Viola è tornato ad esultare. Il centrocampista, uno dei figli del Sant’Agata, cresciuto con la maglia della Reggina, ha segnato l’1-0 su calcio di rigore nel corso del match Benevento-Torino battendo l’esperto Salvatore Sirigu. Si tratta questa sera della sua prima presenza in campionato, dopo alcuni guai fisici che lo hanno tenuto lontano dal terreno di gioco. L’ultima sua presenza era datata 28 ottobre 2020, 45′ in Coppa Italia contro l’Empoli. Una grande gioia per il regista calabrese che non disputava invece un match di Serie A dalla stagione 2017/18, sempre con indosso la maglia giallorossa del club sannita.