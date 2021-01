Due ex Reggina cambiano casacca: Porcino ufficiale a Catanzaro, Giosa a un passo dal Catania

20 Gennaio 2021 13:41

Due ex Reggina protagonisti del mercato del girone C di Serie C: si tratta di Antonio Porcino e Antonio Giosa. Il primo è ufficialmente un nuovo giocatore del Catanzaro, il secondo è vicino al Catania.

“Antonio Porcino è un calciatore del Catanzaro – si legge nella nota ufficiale del club giallorosso – L’esterno sinistro, svincolato dal Livorno, con cui ha disputato 14 gare nella prima parte del campionato, si è legato al club giallorosso fino a giugno del 2022. Nativo di Reggio Calabria, classe 1995, Porcino nelle due precedenti stagioni ha vestito la maglia del Livorno in serie B, con 52 presenze complessive e una rete. Sempre in serie C ha militato nel Catania, nella Reggina per due stagioni, nell’Ischia e nel Taranto. Ha all’attivo oltre 200 presenze e 11 marcature tra i professionisti”.

Sull’ex difensore amaranto attualmente al Monopoli, invece, ormai da giorni si parla di una trattativa avviata col Catania. Ci sarebbe anche il “fattore” mister Raffaele, che lo ha avuto a Potenza.